ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине 600 млн евро

Новина українською →
Киев, Среда 15 сентября 2021 08:00
Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине 600 млн евро Фото: Еврокомиссия решила выделить Украине второй транш помощи (freepik.com)
Автор: Юрий Дощатов

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут быть получены Украиной в конце октября.

Об этом РБК-Украина в эксклюзивном комментарии сказал вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

"Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 миллионов евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро", - сообщил он.

Еврокомиссар отметил, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления средств.

"Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября", - заявил Домбровскис.

Напомним, средства, полученные в рамках макрофинансовой помощи от ЕС, пойдут на покрытие дефицита госбюджета.

Отметим, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что макрофинансовая помощь от ЕС поступит в Украину в ноябре этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Украина Транш
NEWS
Украинки завоевали три медали в соревнованиях Континентального тура Всемирной легкой атлетике
Украинки завоевали три медали в соревнованиях Континентального тура Всемирной легкой атлетике
DAILY
Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся