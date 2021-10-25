Єврокомісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги

"За підсумками 23-го Саміту Україна - ЄС сьогодні отримано 600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу", - написав він.

Як зазначається в повідомленні Єврокомісії, після цієї виплати непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм досягає 4,4 млрд євро.

Цей транш є частиною екстреного пакету ЄС на 3 млрд євро для десяти країн Східного партнерства, який спрямований на те, щоб допомогти обмежити економічні наслідки пандемії COVID-19.

Як зазначив, Валдіс Домбровскіс, віце-президент Єврокомісії, Україна доклала значних зусиль для виконання умов, також домоглася задовільного прогресу з Міжнародним валютним фондом.

Виплата заснована на позитивній оцінці Єврокомісії прогресу української влади в реалізації узгоджених політичних заходів в рамках програми по COVID-19. Україна виконала всі вісім політичних зобов'язань, що стосуються управління державними фінансами, корпоративного управління і верховенства закону, поліпшення ділового клімату, галузевих реформ і державних підприємств.

"Україна також домоглася прогресу в реалізації узгодженої політики в рамках своєї програми, пов'язаної з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Це стосується, зокрема, основних досягнень законодавства в судовій сфері. МВФ успішно завершив свою місію з огляду програми 18 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.