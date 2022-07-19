Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток" не возобновит работу в срок

Европейская комиссия не ожидает перезапуска газопровода "Северный поток-1" после ежегодного 10-дневного технического обслуживания которое должно завершиться в четверг, 21 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
"Мы исходим из предположения, что он не вернется в строй", - сказал журналистам в Сингапуре еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.
Комментарии Хана прозвучали после того, как агентство Reuters сообщило, что российский "Газпром" сообщил клиентам в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за "чрезвычайных" обстоятельств. Это усилило опасения в Европе, что Москва может не перезапустить газопровод "Северный поток-1" в четверг.
Как сообщалось, российский газопровод "Северный поток-1" остановился на плановое обслуживание 11 июля. По графику оно должно продолжаться до утра 21 июля.
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