Єврокомісія очікує, що "Північний потік" не відновить роботу в строк

Європейська комісія не очікує перезапуску газопроводу "Північний потік-1" після щорічного 10-денного технічного обслуговування яке має завершитися в четвер, 21 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
"Ми виходимо з припущення, що він не повернеться в стрій", - сказав журналістам в Сінгапурі єврокомісар з бюджету Йоханнес Хан.
Коментарі Хана прозвучали після того, як агентство Reuters повідомило, що російський "Газпром" повідомив клієнтам в Європі, що не може гарантувати постачання газу через "надзвичайні" обставини. Це посилило побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити газопровід "Північний потік-1" у четвер.
Як повідомлялося, російський газопровід "Північний потік-1" зупинився на планове обслуговування 11 липня. За графіком воно має тривати до ранку 21 липня.
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