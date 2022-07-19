Єврокомісія очікує, що "Північний потік" не відновить роботу в строк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

"Ми виходимо з припущення, що він не повернеться в стрій", - сказав журналістам в Сінгапурі єврокомісар з бюджету Йоханнес Хан.

Коментарі Хана прозвучали після того, як агентство Reuters повідомило, що російський "Газпром" повідомив клієнтам в Європі, що не може гарантувати постачання газу через "надзвичайні" обставини. Це посилило побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити газопровід "Північний потік-1" у четвер.