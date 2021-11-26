ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еврокомиссия отменит ограничения на экспорт вакцин от коронавируса: дата

Новина українською →
Брюссель, Пятница 26 ноября 2021 15:54
Еврокомиссия отменит ограничения на экспорт вакцин от коронавируса: дата Фото: ЕС отменит ограничения на экспорт вакцин от коронавируса (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссия с января 2022 года прекратит действие механизма, ограничивающего экспорт вакцины от коронавируса из ЕС. Производителям препаратов не нужно будет запрашивать разрешение на продажу за пределами Евросоюза.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News 24.

"ЕС заменит механизм разрешения на экспорт вакцины от коронавируса, срок действия которого истекает 31 декабря этого года, новым инструментом мониторинга", - цитирует издание представителя Еврокомиссии Дану Спинант.

По ее словам, это означает, что с 1 января 2022 года европейским производителям вакцин не нужно будет дополнительно запрашивать разрешение на экспорт за пределы ЕС.

"Прозрачность такого экспорта продолжит находиться под контролем посредством нового механизма мониторинга", - добавила она.

Напомним, в марте 2021 года Евросоюз отказался от запрета на экспорт вакцин от коронавируса. При этом был введен механизм, ограничивающий продажу этих препаратов за пределы ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Брюссель Коронавирус Вакцина
NEWS
Напряжение растет? Что говорят в Украине и мире об агрессии РФ
Напряжение растет? Что говорят в Украине и мире об агрессии РФ
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит