Еврокомиссия отменит ограничения на экспорт вакцин от коронавируса: дата

Еврокомиссия с января 2022 года прекратит действие механизма, ограничивающего экспорт вакцины от коронавируса из ЕС. Производителям препаратов не нужно будет запрашивать разрешение на продажу за пределами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News 24 .

"ЕС заменит механизм разрешения на экспорт вакцины от коронавируса, срок действия которого истекает 31 декабря этого года, новым инструментом мониторинга", - цитирует издание представителя Еврокомиссии Дану Спинант.

По ее словам, это означает, что с 1 января 2022 года европейским производителям вакцин не нужно будет дополнительно запрашивать разрешение на экспорт за пределы ЕС.

"Прозрачность такого экспорта продолжит находиться под контролем посредством нового механизма мониторинга", - добавила она.