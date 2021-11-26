Єврокомісія скасує обмеження на експорт вакцин від коронавірусу: дата

Єврокомісія з січня 2022 року припинить дію механізму, що обмежує експорт вакцини від коронавірусу з ЄС. Виробникам препаратів не потрібно буде запитувати дозвіл на продаж за межами Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News 24 .

"ЄС замінить механізм дозволу на експорт вакцини від коронавірусу, термін дії якого закінчується 31 грудня цього року, новим інструментом моніторингу", - цитує видання представника Єврокомісії Дану Спінант.

За її словами, це означає, що з 1 січня 2022 року європейським виробникам вакцин не потрібно буде додатково запитувати дозвіл на експорт за межі ЄС.

"Прозорість такого експорту продовжить перебувати під контролем за допомогою нового механізму моніторингу", - додала вона.