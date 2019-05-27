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Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро

Новости » Политика    27.05.2019 - 21:35
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро
Фото: зал Еврокомиссии (flickr.com/photosmartinschulz)

Правительство Италии не уменьшило госдолг

Европейская комиссия планирует оштрафовать Италию на 0,2% от ВВП страны (3,5 миллиарда евро) за недостаточные усилия для сокращения размера дефицита государственного бюджета и государственного долга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что штраф должны одобрить министры финансов стран-членов Европейского союза. Основанием для наложения штрафа станет нарушение Италией требований ЕС относительно государственного долга и размера дефицита государственного бюджета.

В частности, государственный долг не должен превышать 60% от ВВП страны, а дефицит бюджета - 3%. Размер государственного долга Италии составляет 132% от ВВП страны.

В конце четвертого квартала 2018 года отношение государственного долга к ВВП в зоне евро (19 стран) составило 85,1%, в 28 странах Европейского союза - 80,0%. 

Напомним, Европейская комиссия в ноябре окончательно отклонила обновленный проект государственного бюджета Италии на 2019 год. При этом глава Министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа заявил, что Италия не изменит свой проект бюджета на 2019 год и направил в Еврокомиссию старый проект бюджета, одобренный Советом министров страны.

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