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Єврокомісія може оштрафувати Італію на 3,5 млрд євро

Новини » Політика    27.05.2019 - 21:35
Єврокомісія може оштрафувати Італію на 3,5 млрд євро
Фото: зал Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)

Уряд Італії не зменшило держборг

Європейська комісія планує оштрафувати Італію на 0,2% від ВВП країни (3,5 мільярда євро) за недостатні зусилля для скорочення розміру дефіциту державного бюджету та державного боргу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що штраф повинні схвалити міністри фінансів країн-членів Європейського союзу. Підставою для накладання штрафу стане порушення Італією вимог ЄС щодо державного боргу та дефіциту державного бюджету.

зокрема, державний борг не повинен перевищувати 60% від ВВП країни, а дефіцит бюджету - 3%. Розмір державного боргу Італії становить 132% від ВВП країни.

В кінці четвертого кварталу 2018 року відношення державного боргу до ВВП у зоні євро (19 країн) становила 85,1%, у 28 країнах Європейського союзу - 80,0%.

Нагадаємо, Європейська комісія у листопаді остаточно відхилила оновлений проект державного бюджету Італії на 2019 рік. При цьому глава Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріал заявив, що Італія не змінить свій проект бюджету на 2019 рік і направила в Єврокомісію старий проект бюджету, схвалений Радою міністрів країни.

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