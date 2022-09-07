UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Ранее ЕС уже предоставил Украине 10 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Еврокомиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Это дополняет 10 млрд евро, которые Европейский союз уже выделил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи", - написала она.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 4 сентября заявил, что Украина ожидает получения 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в виде долгосрочных кредитов уже на этой неделе.

Как сообщалось, все страны-участницы Европейского союза, кроме Венгрии, согласились предоставить гарантии еще на 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз