Єврокомісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Раніше ЄС вже надав Україні 10 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter.
"Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це доповнює 10 млрд євро, які Європейський союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги", - написала вона.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 вересня заявив, що Україна очікує отримання 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у вигляді довгострокових кредитів вже цього тижня.
Як повідомлялось, всі країни-учасниці Європейського союзу, крім Угорщини, погодилися надати гарантії ще на 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.