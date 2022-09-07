RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єврокомісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Раніше ЄС вже надав Україні 10 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в Twitter.

"Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це доповнює 10 млрд євро, які Європейський союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги", - написала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 вересня заявив, що Україна очікує отримання 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у вигляді довгострокових кредитів вже цього тижня.

Як повідомлялось, всі країни-учасниці Європейського союзу, крім Угорщини, погодилися надати гарантії ще на 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз