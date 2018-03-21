Еврокомиссия одобрила покупку Bayer за 6 млрд евро

ЕК одобрили сделку по покупке немецкой фармацевтической компании Bayer AG

В Европейской комиссии (ЕК) одобрили сделку по покупке немецкой фармацевтической компании Bayer AG американского производителя гербицидов Monsanto. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

"Мы одобрили планы Bayer по поглощению Monsanto, поскольку предложенные сторонами меры на сумму значительно более 6 млрд евро полностью разрешают наши сомнения относительно воздействия на конкуренцию", - сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер

Вестагер заявила, что Еврокомиссия убедилась в том, что число глобальных игроков, активно конкурирующих на этих рынках, остается неизменным.

"Это важно, потому что требуется конкуренция, чтобы фермеры имели выбор различных сортов семян и пестицидов по доступным ценам. И нам нужна конкуренция, чтобы побудить компании внедрять инновации в цифровое сельское хозяйство и продолжать разрабатывать новые продукты, отвечающие высоким нормативным стандартам в Европе, на благо всех европейцев и окружающей среды", - отметила она.

Напомним, Европейский союз намерен освободиться от американских пошлин на алюминий, утвержденных президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.