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Интервью

Евросоюз может ввести пошлины на ряд американских товаров

НовостиЭкономика    16.03.2018 - 20:02
Фото: флаг Евросоюза (flickr.com-Campus France)
Фото: флаг Евросоюза (flickr.com-Campus France)

ЕС обнародовал список товаров, которые он может обложить пошлиной

Европейский союз (ЕС) намерен освободиться от американских пошлин на алюминий, утвержденных президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению Европейской комиссии, если ЕС не будет освобожден от пошлин, он будет вынужден установить тарифы на ряд американских товаров.

Сообщается, что ЕС обнародовал список товаров, которые он может обложить пошлиной, в частности список варьируется от риса до апельсинового сока, косметики, мотоциклов, моторных лодок и нержавеющих раковин.

Так, первая группа товаров может быть обложена пошлиной в течение нескольких месяцев, вторая группа продуктов будет обложена пошлинами, если ВТО позже объявит пошлины США незаконными, или же через три года.

Отметим, что формальное предложение Еврокомиссия намерена предложить после 26 марта.

Напомним, 8 марта президент США официально объявил, что вводит 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентные ввозные пошлины для импортного алюминия. Эти изменения вступят в силу через две недели.
 

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Теги: Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, пошлины
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