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Єврокомісія схвалила покупку Bayer за 6 млрд євро

НовиниЕкономіка    21.03.2018 - 20:13
Фото: засідання ЕК (flickr.com/photosmartinschulz)
Фото: засідання ЕК (flickr.com/photosmartinschulz)

ЄК схвалила угоду щодо купівлі німецької фармацевтичної компанії Bayer AG

В Європейській комісії (ЄК) схвалила операцію з купівлі німецької фармацевтичної компанії Bayer AG американського виробника гербіцидів Монсанто. Про це повідомляє прес-служба ЕК.

"Ми схвалили плани Bayer по поглинанню Monsanto, оскільки запропоновані сторонами заходів на суму значно більше 6 млрд євро повністю дозволяють наші сумніви щодо впливу на конкуренцію", - повідомила єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер

Вестагер заявила, що Єврокомісія переконалася в тому, що число глобальних гравців, які активно конкурують на цих ринках, залишається незмінним

"Це важливо, тому що потрібна конкуренція, щоб фермери мали вибір різних сортів насіння і пестицидів за доступними цінами. І нам потрібна конкуренція, щоб спонукати компанії впроваджувати інновації в цифрове сільське господарство і продовжувати розробляти нові продукти, що відповідають високим нормативним стандартам в Європі, на благо всіх європейців і навколишнього середовища", - зазначила вона.

Нагадаємо, Європейський союз має намір звільнитися від американських мит на алюміній, затверджених президентом США Дональдом Трампом минулого тижня.

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Теги: Еврокомиссия
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