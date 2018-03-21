Єврокомісія схвалила покупку Bayer за 6 млрд євро

ЄК схвалила угоду щодо купівлі німецької фармацевтичної компанії Bayer AG

В Європейській комісії (ЄК) схвалила операцію з купівлі німецької фармацевтичної компанії Bayer AG американського виробника гербіцидів Монсанто. Про це повідомляє прес-служба ЕК.

"Ми схвалили плани Bayer по поглинанню Monsanto, оскільки запропоновані сторонами заходів на суму значно більше 6 млрд євро повністю дозволяють наші сумніви щодо впливу на конкуренцію", - повідомила єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер

Вестагер заявила, що Єврокомісія переконалася в тому, що число глобальних гравців, які активно конкурують на цих ринках, залишається незмінним

"Це важливо, тому що потрібна конкуренція, щоб фермери мали вибір різних сортів насіння і пестицидів за доступними цінами. І нам потрібна конкуренція, щоб спонукати компанії впроваджувати інновації в цифрове сільське господарство і продовжувати розробляти нові продукти, що відповідають високим нормативним стандартам в Європі, на благо всіх європейців і навколишнього середовища", - зазначила вона.

Нагадаємо, Європейський союз має намір звільнитися від американських мит на алюміній, затверджених президентом США Дональдом Трампом минулого тижня.