Еврокомиссия назначила спецсоветника в отношениях с Украиной

Еврокомиссия во время заседания в среду назначила Эльмара Брока специальным советником президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии.

Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее Брок был заместителем председателя и председателем рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии (1994–1999 годы), главным докладчиком Европейского парламента по расширению ЕС (1999–2007 годы).

Также РБК-Украина писало, что новым главой делегации ЕС в Украине стал представитель Эстонской Республики Марти Маасикас.

Напомним, новым послом Великобритании в Украине станла Мелинда Симмонс. К своим обязанностям она приступит летом 2019 года.