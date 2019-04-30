Великобритания назначила нового посла в Украине

Фото: Мелисандра Симмонс (gov.uk/government)

Новым послом Великобритании в Украине стала Мелинда Симмонс

Великобритании назначили нового посла страны в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Новым послом Великобритании в Украине станла Мелинда Симмонс. К своим обязанностям она приступит летом 2019 года.

"Мелинда Симмонс была назначена послом Ее Величества на Украине и сменит Джудит Гоф, которую ждет другое дипломатическое назначение. Симмонс вступит в должность летом 2019", - говорится в документе.

Джудит Гоф стала послом Великобритании на Украине в сентябре 2015 года.

Ранее Мелинда Симмонс занимала различные посты в британском Министерстве по вопросам международного развития, в том числе замещала глав департаментов Европы, а также Ближнего Востока и Северной Африки. В 2013 году она перешла в Министерство иностранных дел (МИД), где до 2016 года занимала должность заместителя главы департамента, курирующего проблематику вооруженных конфликтов. В 2016-2017 году она работала в британском Национальном секретариате по безопасности.

С 2018 года Симмонс проходит в МИД страны курс подготовки к работе на новой должности, усиленно изучает украинский язык.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко уволил с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Указ под номером 168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года.

Позже министр дел Украины Павел Климкин прокомментировал увольнение посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Он объяснил, что посла уволили по его собственному желанию, "учитывая личные обстоятельства и возраст".