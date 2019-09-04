ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еврокомиссия назначила спецсоветника в отношениях с Украиной

Новости » Политика    04.09.2019 - 14:04
Еврокомиссия назначила спецсоветника в отношениях с Украиной
Фото: Эльмар Брок ( flickr.comEuropean Committee of the Regions)

Еврокомиссия назначила Эльмара Брока

Еврокомиссия во время заседания в среду назначила Эльмара Брока специальным советником президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии.

Отметим, Брок будет консультировать президента по вопросам стратегии и приоритетов в Украине после президентских и парламентских выборов в стране в этом году. Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

"Благодаря своему почти 15-летнему опыту работы на посту председателя комитета по иностранным делам в Европейском парламенте, Брок будет способствовать установлению связей с новым правительством и определению приоритетов и предпочтений новой администрации с ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее Брок был заместителем председателя и председателем рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии (1994–1999 годы), главным докладчиком Европейского парламента по расширению ЕС (1999–2007 годы).

Также РБК-Украина писало, что новым главой делегации ЕС в Украине стал представитель Эстонской Республики Марти Маасикас.

Напомним, новым послом Великобритании в Украине станла Мелинда Симмонс. К своим обязанностям она приступит летом 2019 года.

Сенаторы призвали Белый дом возобновить военную помощь Украине Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине "особый статус"
Новости Украины ЕвросоюзУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь