Еврокомиссия назначила спецсоветника в отношениях с Украиной

Фото: Эльмар Брок ( flickr.comEuropean Committee of the Regions)

Еврокомиссия назначила Эльмара Брока

Еврокомиссия во время заседания в среду назначила Эльмара Брока специальным советником президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии.

Отметим, Брок будет консультировать президента по вопросам стратегии и приоритетов в Украине после президентских и парламентских выборов в стране в этом году. Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

"Благодаря своему почти 15-летнему опыту работы на посту председателя комитета по иностранным делам в Европейском парламенте, Брок будет способствовать установлению связей с новым правительством и определению приоритетов и предпочтений новой администрации с ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее Брок был заместителем председателя и председателем рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии (1994–1999 годы), главным докладчиком Европейского парламента по расширению ЕС (1999–2007 годы).

Также РБК-Украина писало, что новым главой делегации ЕС в Украине стал представитель Эстонской Республики Марти Маасикас.

Напомним, новым послом Великобритании в Украине станла Мелинда Симмонс. К своим обязанностям она приступит летом 2019 года.