Єврокомісія призначила спецрадника у відносинах з Україною

Фото: Ельмар Брок ( flickr.comEuropean Committee of the Regions)

Єврокомісія призначила Ельмара Брока

Єврокомісія під час засідання в середу призначила Ельмара Брока спеціальним радником президента Єврокомісії у відносинах з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Єврокомісії.

Зазначимо, Брок буде консультувати президента з питань стратегії і пріоритетів в Україні після президентських і парламентських виборів у країні в цьому році. Це рішення вступає в силу з сьогоднішнього дня.

"Завдяки своєму майже 15-річному досвіду роботи на посаді голови комітету у закордонних справах в Європейському парламенті, Брок буде сприяти встановленню зв'язків з новим урядом та визначенню пріоритетів і переваг нової адміністрації з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Раніше Брок був заступником голови та головою робочої групи із закордонних справ Європейської народної партії (1994-1999 роки), головним доповідачем Європейського парламенту щодо розширення ЄС (1999-2007 роки).

Також РБК-Україна писало, що новим главою делегації ЄС в Україні став представник Естонської Республіки Марті Маасікас.

Нагадаємо, новим послом Великобританії в Україні Станлеи Мелінда Сіммонс. До своїх обов'язків вона приступить влітку 2019 року.