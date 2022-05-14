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Еврокомиссия намерена упростить конфискацию российских активов

Фото: замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейская комиссия намерена упростить конфискацию российских активов, собственники которых попали под санкции. Данный процесс призван ускорить реализацию европейских санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Сообщается, что Брюссель пытается активизировать работу в отношении российских и белорусских олигархов и политиков, которые причастны к войне в Украине.

"Еврокомиссия вскоре представит предложение по модернизации существующей правовой базы по конфискации и возвращению активов, чтобы укрепить полномочия национальных органов по отслеживанию, замораживанию, конфискации и управлению преступными доходами", - заявил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, на сегодня активы подсанкционных лиц в Европейском союзе оцениваются в 139 млрд евро, из которых конфискован только один процент. Офисы по возвращению активов во всех 27 странах-участницах ЕС должны получить расширенные полномочия по их выявлению.

Новые планы Еврокомиссии также могут помочь усилить санкции против олигархов и политиков.

"Мы видим очень конкретный пример того, насколько важны замораживание и конфискация в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, которые воюют против Украины", - добавил Схинас.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла закон о конфискации российских активов по решению украинских судов.

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ЕврокомиссияСанкции против РоссииКонфискация имущества