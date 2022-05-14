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Єврокомісія має намір спростити конфіскацію російських активів

Фото: заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейська комісія має намір спростити конфіскацію російських активів, власники яких потрапили під санкції. Даний процес покликаний прискорити реалізацію європейських санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Повідомляється, що Брюссель намагається активізувати роботу щодо російських і білоруських олігархів і політиків, які причетні до війни в Україні.

"Єврокомісія незабаром представить пропозицію щодо модернізації існуючої правової бази з конфіскації та повернення активів, щоб зміцнити повноваження національних органів з відстеження, заморожування, конфіскації та управління злочинними доходами", - заявив віце-президент ЄК Маргарітіс Схінас.

За його словами, на сьогодні активи підсанкційних осіб в Європейському союзі оцінюються в 139 млрд євро, з яких конфісковано лише один відсоток. Офіси з повернення активів у всіх 27 країнах-учасницях ЄС повинні отримати розширені повноваження щодо їх виявлення.

Нові плани Єврокомісії також можуть допомогти посилити санкції проти олігархів і політиків.

"Ми бачимо дуже конкретний приклад того, наскільки важливі заморожування і конфіскація у зв'язку з санкціями ЄС проти росіян і білорусів, які воюють проти України", - додав Схінас.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України прийняла закон про конфіскацію російських активів за рішенням українських судів.

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ЕврокомиссияСанкції проти РосіїКонфіскація майна