Еврокомиссия начала расследование против Apple

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple. Компанию подозревают в возможном нарушении правил Евросоюза в системе Apple Pay.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Сообщается, что Еврокомиссия оценит, нарушает ли Apple правила Евросоюза при распространении приложений через App Store. Расследование началось после жалоб Spotify и других сервисов на ограничение конкуренции в области потоковой передачи музыки и электронных книг/аудиокниг.

"Мы должны обеспечить, чтобы правила Apple не искажали конкуренцию на рынках, где она конкурирует с другими разработчиками приложений. Поэтому я решила внимательно изучить правила Apple App Store на соответствие конкуренции в ЕС", - заявила исполнительный вице-президент Маргрет Вестагер.

Еврокомиссия рассмотрит два ограничения, которые Apple прописывает в соглашении с разработчиками:

Обязательное использование системы Apple Pay для распространения платного цифрового контента. При этом компания взымает с разработчиков 30% комиссионных от всех сборов.

Ограничение в информировании пользователей об альтернативных возможностях покупки вне приложений, которые обычно дешевле.

В случае подтверждения нарушения Еврокомиссия проведет углубленное расследование в приоритетном порядке. В официальном сообщении не уточняется, какие меры могут быть предприняты в отношении Apple.

Напомним, ранее Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компанию, она будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.

До этого Apple согласилась выплатить 500 млн долларов штрафа за замедление iPhone.