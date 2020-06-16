Єврокомісія почала розслідування проти Apple

На Apple поскаржилися через обмеження для розробників додатків
Європейська комісія почала антимонопольне розслідування відносно американської компанії Apple. Компанію підозрюють у можливому порушенні правил Євросоюзу в системі Apple Pay.
Про це йдеться в заяві Єврокомісії.
Повідомляється, що Єврокомісія оцінить, чи порушує Apple правила Євросоюзу при поширенні додатків через App Store. Розслідування почалося після скарг Spotify та інших сервісів на обмеження конкуренції в галузі потокової передачі музики та електронних книг/аудіокниг.
"Ми повинні забезпечити, щоб правила Apple не спотворювали конкуренцію на ринках, де вона конкурує з іншими розробниками додатків. Тому я вирішила уважно вивчити правила Apple App Store на відповідність конкуренції в ЄС", - заявила виконавчий віце-президент Маргрет Вестагер.
Єврокомісія розгляне два обмеження, які Apple прописує в угоді з розробниками:
У разі підтвердження порушення Єврокомісія проведе поглиблене розслідування в пріоритетному порядку. В офіційному повідомленні не уточнюється, які заходи можуть бути вжиті щодо Apple.
Нагадаємо, раніше Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію, вона буде займатися торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.
До цього Apple погодилася виплатити 500 млн доларів штрафу за уповільнення iPhone.
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Автор: РБК-Україна