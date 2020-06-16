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Єврокомісія почала розслідування проти Apple

Новини » Телеком & IT     16.06.2020 - 13:45
Єврокомісія почала розслідування проти Apple
Фото: Apple звинувачують в порушенні конкуренції (pixabey)

На Apple поскаржилися через обмеження для розробників додатків

Європейська комісія почала антимонопольне розслідування відносно американської компанії Apple. Компанію підозрюють у можливому порушенні правил Євросоюзу в системі Apple Pay.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

Повідомляється, що Єврокомісія оцінить, чи порушує Apple правила Євросоюзу при поширенні додатків через App Store. Розслідування почалося після скарг Spotify та інших сервісів на обмеження конкуренції в галузі потокової передачі музики та електронних книг/аудіокниг.

"Ми повинні забезпечити, щоб правила Apple не спотворювали конкуренцію на ринках, де вона конкурує з іншими розробниками додатків. Тому я вирішила уважно вивчити правила Apple App Store на відповідність конкуренції в ЄС", - заявила виконавчий віце-президент Маргрет Вестагер.

Єврокомісія розгляне два обмеження, які Apple прописує в угоді з розробниками:

  • Обов'язкове використання системи Apple Pay для поширення платного цифрового контенту. При цьому компанія стягує з розробників 30% комісійних від усіх зборів.
  • Обмеження в інформуванні користувачів про альтернативні можливості покупки поза додатками, які зазвичай дешевше.

У разі підтвердження порушення Єврокомісія проведе поглиблене розслідування в пріоритетному порядку. В офіційному повідомленні не уточнюється, які заходи можуть бути вжиті щодо Apple.

Нагадаємо, раніше Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію, вона буде займатися торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.

До цього Apple погодилася виплатити 500 млн доларів штрафу за уповільнення iPhone.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України AppleЕврокомиссиярозслідування
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