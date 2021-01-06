Єврокомісія в найкоротші терміни поставить 80 млн доз вакцини Moderna в країни ЄС

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

Єврокомісія планує в найкоротші терміни поставити в країни Євросоюзу 80 мільйонів доз вакцини проти коронавіруса компанії Moderna. Раніше європейський регулятор схвалив використання вакцини Moderna в країнах ЄС.

Про це заявив представник Єврокомісії Стефан Де Кеерсмакер, передає Eureporter.

"Після рекомендації ЕМА Єврокомісія готова в найкоротші терміни забезпечити поставки за контрактом з компанією Moderna 80 млн доз вакцини з можливістю додаткової закупівлі ще 80 млн доз", - заявив він.

Вакцинацію проводитимуть двома щепленнями з проміжком введення між кожної 28 днів.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалив вакцину проти коронавіруса Moderna для використання на території ЄС.

Раніше РБК-Україна писало, що розроблена компанією Moderna COVID-вакцина здатна забезпечити імунітет мінімум на три місяці. Хоч кількість антитіл у людини зменшується, але їх кількість достатня, щоб боротися з вірусом.

Раніше затвердили для використання вакцину проти коронавіруса компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня в Євросоюзі почалася масова вакцинація препаратом Pfizer і BioNTech. Також РБК-Україна писало, що Євросоюз схвалив замовлення додаткових 100 млн доз цієї вакцини.