Еврокомиссия извинилась перед Италией за отсутствие солидарности стран ЕС

Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Глава ЕК пообещала Италии большую помощь в преодолении экономических последствий кризиса

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за отсутствие солидарности со стороны Европы в борьбе с кризисом, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме, опубликованном в итальянской газете La Repubblica, глава комиссии ЕС отметила, что слишком много стран Евросоюза изначально сосредоточились на собственных проблемах.

"Они не осознавали, что мы можем победить эту пандемию только вместе, как Союз. Это было неправильно, и этого можно было избежать", - написала Фон дер Ляйен, добавив, что "сегодня Европа объединяется с Италией".

Итальянские политики неоднократно выражали обеспокоенность отсутствием должной реакции со стороны ЕС, несмотря на растущее число жертв коронавируса в стране. Крайне правая итальянская партия "Северная Лига" даже инициировала вопрос о пересмотре постоянного членства Италии в Евросоюзе.

По состоянию на утро 2 апреля количество жертв коронавируса в Италии достигло 13 тысяч человек. При этом число зараженных уже превысило 110 тыс. итальянцев.

Напомним, пик заболеваний коронавирусом власти страны ожидают на этой неделе. Для эффективной борьбы с вирусом в Италии продлили противоэпидемические карантинные ограничения до 13 апреля.