ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еврокомиссия извинилась перед Италией за отсутствие солидарности стран ЕС

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 18:36
Еврокомиссия извинилась перед Италией за отсутствие солидарности стран ЕС
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Глава ЕК пообещала Италии большую помощь в преодолении экономических последствий кризиса

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за отсутствие солидарности со стороны Европы в борьбе с кризисом, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме, опубликованном в итальянской газете La Repubblica, глава комиссии ЕС отметила, что слишком много стран Евросоюза изначально сосредоточились на собственных проблемах.

"Они не осознавали, что мы можем победить эту пандемию только вместе, как Союз. Это было неправильно, и этого можно было избежать", - написала Фон дер Ляйен, добавив, что "сегодня Европа объединяется с Италией".

Итальянские политики неоднократно выражали обеспокоенность отсутствием должной реакции со стороны ЕС, несмотря на растущее число жертв коронавируса в стране. Крайне правая итальянская партия "Северная Лига" даже инициировала вопрос о пересмотре постоянного членства Италии в Евросоюзе.

По состоянию на утро 2 апреля количество жертв коронавируса в Италии достигло 13 тысяч человек. При этом число зараженных уже превысило 110 тыс. итальянцев.

Напомним, пик заболеваний коронавирусом власти страны ожидают на этой неделе. Для эффективной борьбы с вирусом в Италии продлили противоэпидемические карантинные ограничения до 13 апреля.

В Греции на карантин закрыли лагерь для беженцев В Британии количество жертв COVID-19 приблизилось к 3 тысячам
Новости Украины ЕврокомиссияЕвросоюзИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь