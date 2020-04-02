Єврокомісія вибачилася перед Італією за відсутність солідарності країн ЄС

Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Глава ЄК пообіцяла Італії велику допомогу в подоланні економічних наслідків кризи

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вибачилася перед Італією за відсутність солідарності з боку Європи у боротьбі з кризою, викликаною коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі, опублікованому в італійській газеті La Repubblica, голова комісії ЄС зазначила, що дуже багато країн Євросоюзу з самого початку зосередилися на власних проблемах.

"Вони не усвідомлювали, що ми можемо перемогти цю пандемію тільки разом, як Союз. Це було неправильно, і цього можна було уникнути", - написала Фон дер Ляйєн, додавши, що "сьогодні Європа об'єднується з Італією".

Італійські політики неодноразово висловлювали стурбованість відсутністю належної реакції з боку ЄС, незважаючи на зростаюче число жертв коронавірусу в країні. Права італійська партія "Північна Ліга" навіть ініціювала питання про перегляд постійного членства Італії в Євросоюзі.

Станом на ранок 2 квітня кількість жертв коронавірусу в Італії досягла 13 тисяч осіб. При цьому кількість заражених перевищила 110 тис. італійців.

Нагадаємо, пік захворювань коронавірусом влада країни очікуює на цьому тижні. Для ефективної боротьби з вірусом в Італії продовжили протиепідемічні карантинні обмеження до 13 квітня.