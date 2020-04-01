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Италия продлила карантин до 13 апреля

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 13:50
Италия продлила карантин до 13 апреля
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

В Италии отметили, что дорога к победе над коронавирусом еще долгая из-за отсутствия вакцины

Для эффективной борьбы с коронавирусом власти Италии решили продолжить противоэпидемические карантинные ограничения до 13 апреля. Об этом сообщает La Stampa.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца прокомментировал решение правительства о продлении карантина в стране.

"Если мы поторопимся с некоторыми шагами, мы рискуем свести усилия последних самых сложных недель на нет. Это единственный действенный способ перезапустить двигатели нашей экономики, восстановить социальное измерение нашей жизни и вновь завоевать наши неотъемлемые свободы", - сказал министр.

Кроме того, он подчеркивает важность ограничения всех мероприятий экономической деятельности и передвижении частных лиц до 13 апреля. Сперанца добавил, что дорога к победе над коронавирусом еще долгая из-за отсутствия вакцины.

Как сообщается, в Италии зафиксировано 105 792 случаев заражения коронавирусом из которых 12 428 человек умерли.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский для борьбы с коронавирусом в Италии поручил отправить бригаду медиков в эту страну.

Также ранее сообщалось, в Италии снижаются темпы заражения.

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