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Єврокомісія вивчить український "мовний закон"

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 15:06
Єврокомісія вивчить український "мовний закон"
Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

"Мовний закон" отримає оцінку у Брюсселі

Європейська комісія планує вивчити ухвалений напередодні Верховною радою "мовний закон". Про це на брифінгу заявила прес-секретар високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Єврокомісія чекає публікації остаточної версії закону, щоб вивчити його зміст. Він також нагадала, що Брюссель вимагав направити закон для оцінки Венеціанській комісії Ради Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кінцевий варіант "мовного закону" буде оприлюднено на сайті Верховної ради після того, як документ підпише спікер парламенту Андрій Парубій. У той же час нардепи вже ознайомилися з остаточним варіантом закону.

Після голосування майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення "мовного закону" і пообіцяв проаналізувати його після інавгурації. Він також зазначив, що закон розглядався під час виборчого циклу, що "зробило його заручником політичної риторики".

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