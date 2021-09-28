UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еврокомиссия изучит последствия газового контракта России и Венгрии

Автор: Артем Горовенко

Европейская комиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Еврокомиссии Тима Макфи.

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", - сказал Макфи, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, Украина раскритиковала Венгрию за новое соглашение с Россией, в ответной реакции Будапешт назвал такую позицию Киева вмешательством во внутренние дела.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВенгрияГаз