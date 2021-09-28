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Єврокомісія вивчить наслідки газового контракту Росії та Угорщини

Автор: Артем Горовенко

Європейська комісія вивчить наслідки нового газового контракту Росії та Угорщини. Згідно з контрактом, Угорщина отримуватиме 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Єврокомісії Тіма Макфі.

"Я вже попросив колег перевірити наслідки контракту", - сказав Макфі, відповідаючи на запитання журналістів.

Нагадаємо, Україна розкритикувала Угорщину за нову угоду з Росією, у відповідній реакції Будапешт назвав таку позицію Києва втручанням у внутрішні справи.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду".

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