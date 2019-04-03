Еврокомиссия инициировала разбирательство против Польши в связи с нарушением прав ЕС

Фото: зал Еврокомиссии (flickr.com/photosmartinschulz)

В Еврокомиссии полагают, что проведенная в 2017 году в Польше судебная реформа не соответствует нормам ЕС

Европейская комиссия инициировала новое разбирательство в отношении Польши по подозрению в нарушении страной - членом Европейского союза фундаментального принципа независимости судебной системы и права ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

В частности, в Еврокомиссии полагают, что проведенная в 2017 году в Польше судебная реформа не соответствует нормам Европейского союза, так как создает рамки для политического давления на судей и, таким образом, нарушает принцип разделения властей.

"Еврокомиссия инициирует расследование о нарушении права ЕС", - говорится в сообщении.

Судебная реформа, которая была начата в Польше в 2016 году, позволяет проводить расследования в отношении судей из-за вынесенных ими вердиктов, а также накладывать на судей штрафы и принимать в их отношении другие дисциплинарные меры.

По его словам вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, дисциплинарным наказаниям могут быть подвергнуты и те польские судьи, которые делают запросы в Суд Евросоюза. Кроме того, как утверждает Еврокомиссия, в Польше не гарантирована и независимость Дисциплинарной палаты Верховного суда страны, которая проводит расследования в отношении судей.

У правительства Польши есть два месяца, чтобы дать письменный ответ Брюсселю.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комиссар Евросоюза по бюджету Гюнтер Эттингер выступил против перехода объектов европейской инфраструктуры под контроль Китая. Эттингер считает, что власти стран ЕС, допуская подобные случаи, недостаточно защищают национальные и европейские интересы, и предложил подумать над разработкой механизма европейского права вето.

Кроме того, 26 марта Европейский парламент поддержал директиву по реформе авторского права, которая модернизирует эпоху цифровых технологий. Новые правила предусматривают дополнительные права для медиа в связи с цифровым использованием их публикаций.