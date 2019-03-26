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Европарламент поддержал директиву об авторском праве в интернете

Новости » Политика    26.03.2019 - 15:13
Европарламент поддержал директиву об авторском праве в интернете
Фото: Европарламент (twitter.com/Europarl_EN)

За "Директиву об авторском праве на едином цифровом рынке" проголосовали 348 евродепутатов

Европарламент поддержал директиву по реформе авторского права, которая модернизирует эпоху цифровых технологий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

За "Директиву об авторском праве на едином цифровом рынке" проголосовали 348 евродепутатов, 278 были против.

Новые правила предусматривают дополнительные права для медиа в связи с цифровым использованием их публикаций.

Больше всего споров вызывали статья 11, которая определяет права издателей средств массовой информации и в которой закреплено, что интернет-платформы обязаны получать разрешение или даже платить СМИ за демонстрацию их новостей пользователям, а также статья 13, согласно которой на интернет-гигантов возлагается ответственность за нарушение пользователями авторских прав на их платформах.

Музыканты и художников поддержали директиву и отметили, что новые правила обеспечат им честное вознаграждение.

Прежде чем директива станет частью национального законодательства, ее должны ратифицировать парламенты государств-членов Европейского союза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что представители Евросоюза, Еврокомиссии, а также Европарламента достигли соглашения по реформе авторского права в ЕС.

Кроме того, в столице Германии Берлине прошел марш против реформы Европейского союза относительно авторского права. 

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