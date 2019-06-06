Еврокомиссия готова начать дисциплинарную процедуру в отношении Италии

Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором рекомендовала запустить в отношении Италии "дисциплинарные меры для устранения нарушений" в связи с чрезмерным госдолгом и бюджетным дефицитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, чо возможная дисциплинарная процедура вызовет споры с правительством Рима, которое выступает против жесткой экономии.

Брюссель подчеркнул, что процесс может быть остановлен, если Рим предпримет шаги, чтобы показать, что он может начать сокращать долг. В Брюсселе убеждены, что Италия нарушила допустимые критерии в рамках европейского пакта стабильности.

Согласно выводам экспертов экономика страны перестала расти, таким образом размер госдолга Италии по итогам текущего и следующего финансового года не только не снизится с нынешних 132 процентов, но вырастет еще больше - до 135 процентов. Это рекордный показатель, в антирейтинге ЕС он занимает вторую строчку после Греции.

"Единственный способ уменьшить долг, созданный в прошлом, - это снизить налоги", - сказал вице-премьер Маттео Сальвини, который называет фискальные правила ЕС устаревшими и отклоняет необходимость в жесткой экономии.

Пока процедура еще не запущена, поскольку ситуацию предстоит рассмотреть другим странам-членам ЕС, а итальянской стороне отводится месяц на изучение претензий к ней.

Согласно процедуре ЕС, государства Европейского союза должны будут поддержать оценку Комиссии о том, что динамика долга Италии недопустима в ближайшие две недели. После этого Брюссель может рекомендовать начать процедуру, которая может произойти до встречи министров финансов ЕС в начале июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейская комиссия планирует оштрафовать Италию на 0,2% от ВВП страны (3,5 миллиарда евро) за недостаточные усилия для сокращения размера дефицита государственного бюджета и государственного долга.