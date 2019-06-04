Премьер Италии заявил о намерении уйти в отставку

Фото: Джузеппе Конте (wikipedia.org)

Причина такого заявления премьер-министра - в неспособности коалиции достичь согласия о сотрудничестве

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поставил ультиматум правительству и заявил, что собирается подать в отставку. Как информирует РБК-Украина, об этом он заявил AFP.

В частности, Конте сказал, что уйдет с должности в случае, если партии "Лига Севера" и "Движение пяти звезд" из правящей коалиции популистов не придут к согласию.

"Прошу обе эти политические силы сделать выбор и сказать, хотят ли они, как и раньше, выполнять обязательства в рамках работы правительства", - говорится в заявлении Конте.

Отношения между политисилами "Лига Севера" и "Движение пяти звезд" ухудшились в ходе избирательной кампании в Европейский парламент. В частности, на выборах "Лига Севера" обошла партнеров по коалиции с результатом в 34% голосов. Впоследствии появились слухи о том, что лидер партии Маттео Сальвини может отказаться от коалиции.

По словам премьер-министра, если партии не прекратят свои споры - он готов сложить свой мандат.

Напомним, Европарламент объявил результаты выборов. Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество (178 мест) получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте - Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.

Отметим, лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку после провала своей политической силы на выборах в Европарламент.