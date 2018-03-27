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Интервью

Еврокомиссия дала Facebook две недели на объяснение причин утечки данных

НовостиОбщество    27.03.2018 - 15:58
Фото: зал заседаний Еврокомиссии (flickr.com/photosmartinschulz)
Фото: зал заседаний Еврокомиссии (flickr.com/photosmartinschulz)

Заявления руководителей Facebook не удовлетворили Еврокомиссию

Еврокомиссия потребовала от социальной сети Facebook ответов относительно скандала со злоупотреблением данными пользователей в течение двух недель. Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам правосудия Веры Юровой главному операционному директору Facebook Шерил Сандберг, информирует Reuters.

В частности, в своем письме Юрова пояснила, что предыдущие заявления руководителей Facebook по поводу скандала не снизили ее беспокойство.

"Это особенно разочаровывает, учитывая наши усилия по построению отношений, основанных на доверии с вами и вашими коллегами... теперь это доверие уменьшилось", - заявила еврокомиссар.

Также, Юрова интересуется, затронул ли недавний скандал какие-либо данные граждан ЕС. И если так, то намерен ли Facebook информировать об этом власти стран Евросоюза.

Кроме того, еврокомиссара интересует, может ли социальная сеть Facebook быть уверенной, что такая ситуация больше не повторится. Юрова хочет услышать ответы на свои вопросы в течение двух недель.

Скандал с Facebook и Cambridge Analytica возник всего за несколько месяцев до того, как вступит в силу законодательство о защите данных ЕС, согласно которому компании, допустившие нарушения, могут быть оштрафованы на 4% от глобального оборота.

Напомним, как сообщалось ранее, основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг не будет выступать в британском парламенте в связи с утечкой данных пользователей соцсети.

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Теги публикации: Еврокомиссия, Facebook  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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