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Єврокомісія дала Facebook два тижні на пояснення причин витоку даних

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 15:58
Фото: зал засідань Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)
Фото: зал засідань Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)

Заяви керівників Facebook не задовольнили Єврокомісію

Єврокомісія зажадала від соціальної мережі Facebook відповідей щодо скандалу зі зловживанням даними користувачів протягом двох тижнів. Про це йдеться в листі єврокомісара з питань правосуддя Віри Юрової головному операційному директор Facebook Шеріл Сандберг, інформує Reuters.

зокрема, у своєму листі Юрова пояснила, що попередні заяви керівників Facebook з приводу скандалу не знизили її занепокоєння.

"Це особливо розчаровує, враховуючи наші зусилля з побудови відносин, заснованих на довірі з вами і вашими колегами... тепер це довіра зменшилася", - заявила єврокомісар.

Також, Юрова цікавиться, чи торкнувся недавній скандал які-небудь дані громадян ЄС. І якщо так, то чи має намір Facebook інформувати про це влада країн Євросоюзу.

Крім того, єврокомісара цікавить, чи може соціальна мережа Facebook бути впевненою, що така ситуація більше не повториться. Юрова хоче почути відповіді на свої питання протягом двох тижнів.

Скандал з Facebook і Cambridge Analytica виник всього за кілька місяців до того, як набуде чинності законодавство про захист даних ЄС, згідно з яким компанії, що допустили порушення, можуть бути оштрафовані на 4% від глобального обороту.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, засновник і голова найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг не буде виступати в британському парламенті у зв'язку з витоком даних користувачів соцмережі.

Єврокомісар розповіла, на яких галузях економіки має зосередитись Україна Цукерберг розмістив в найбільших газетах Британії вибачення за витік даних Facebook
Теги публікації: Еврокомиссия, Facebook  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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