У Єврокомісії заявили про невідповідність "Північного потоку-2" енергетичній політиці ЄС

Проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає енергетичній політиці Євросоюзу. Вона включає, в тому числі декарбонізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слово виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Цей проєкт ("Північний потік-2" - ред.) не відповідає цілям енергетичної політики Європейського Союзу", - сказав Домбровіскіс під час пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Представник Єврокомісії підкреслив, що енергетична політика Євросоюзу спрямована, в тому числі на декарбонізацію. І на цьому тлі, російський газопровід не вписується в сьогоднішню стратегію.