В Еврокомиссии заверили, что не планируют полностью запрещать экспорт COVID-вакцин
Европейский союз не намерен вводить полную запрет на экспорт вакцин от коронавирус, которые производятся на его территории. В то же время ЕС продолжит контролировать экспорт и требовать выполнения обязательств от производителей.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Мы не хотим вводить полный запрет экспорта, но мы ждем от производителей выполнения законтрактованных обязательств относительно поставок в страны ЕС, а от стран-партнеров - прозрачности и взаимности в отношении Евросоюза", - сказал он.
Шефчович добавил, что Европейский союз рассмотрит вопрос контроля экспорта вакцин от коронавируса на саммите, который пройдет 25-26 марта 2021 года.
Напомним, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами, пока не улучшится ситуация с поставками в страны Евросоюза.
Глава Еврокомиссии также пригрозила компании AstraZeneca введением запрета на экспорт, если она не начнет в полном объеме поставлять вакцину в страны ЕС. AstraZeneca поставила Европе только 30% от согласованного количества препаратов.
Добавим, во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали богатые страны за неравное распределение вакцин от коронавируса в мире. Глава ВОЗ назвал это катастрофическим моральным провалом.