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В Еврокомиссии заверили, что не планируют полностью запрещать экспорт COVID-вакцин

Новина українською → Брюссель, Вторник 23 марта 2021 19:04
В Еврокомиссии заверили, что не планируют полностью запрещать экспорт COVID-вакцин Фото: Марош Шефчович (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз не намерен вводить полную запрет на экспорт вакцин от коронавирус, которые производятся на его территории. В то же время ЕС продолжит контролировать экспорт и требовать выполнения обязательств от производителей.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Мы не хотим вводить полный запрет экспорта, но мы ждем от производителей выполнения законтрактованных обязательств относительно поставок в страны ЕС, а от стран-партнеров - прозрачности и взаимности в отношении Евросоюза", - сказал он.

Шефчович добавил, что Европейский союз рассмотрит вопрос контроля экспорта вакцин от коронавируса на саммите, который пройдет 25-26 марта 2021 года.

Напомним, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами, пока не улучшится ситуация с поставками в страны Евросоюза.

Глава Еврокомиссии также пригрозила компании AstraZeneca введением запрета на экспорт, если она не начнет в полном объеме поставлять вакцину в страны ЕС. AstraZeneca поставила Европе только 30% от согласованного количества препаратов.

Добавим, во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали богатые страны за неравное распределение вакцин от коронавируса в мире. Глава ВОЗ назвал это катастрофическим моральным провалом.

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