В Еврокомиссии заверили, что не планируют полностью запрещать экспорт COVID-вакцин

Европейский союз не намерен вводить полную запрет на экспорт вакцин от коронавирус, которые производятся на его территории. В то же время ЕС продолжит контролировать экспорт и требовать выполнения обязательств от производителей.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Мы не хотим вводить полный запрет экспорта, но мы ждем от производителей выполнения законтрактованных обязательств относительно поставок в страны ЕС, а от стран-партнеров - прозрачности и взаимности в отношении Евросоюза", - сказал он. Шефчович добавил, что Европейский союз рассмотрит вопрос контроля экспорта вакцин от коронавируса на саммите, который пройдет 25-26 марта 2021 года.