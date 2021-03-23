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У Єврокомісії запевнили про відсутність планів щодо повної заборони експорту COVID-вакцин

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 23 березня 2021 19:04
У Єврокомісії запевнили про відсутність планів щодо повної заборони експорту COVID-вакцин Фото: Марош Шефчович (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз не має намірів вводити повну заборону на експорт вакцин від коронавірусу, які виробляються на його території. Водночас ЄС продовжить контролювати експорт та вимагатиме виконання зобов'язань від виробників.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

"Ми не прагнемо вводити повну заборону експорту, але ми чекаємо від виробників виконання законтрактованих зобов'язань шодо поставок в країни ЄС, а від країн-партнерів - прозорості та взаємності щодо Євросоюзу", - сказав він.

Шефчович додав, що Європейський союз розгляне питання контролю експорту вакцин від коронавірусу на саміті, який пройде 25-26 березня 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС не планує ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами, поки не поліпшиться ситуація з поставками в країни Євросоюзу.

Глава Єврокомісії також пригрозила компанії AstraZeneca введенням заборони на експорт, якщо вона не почне в повному обсязі постачати вакцину в країни ЄС. AstraZeneca поставила Європі тільки 30% від узгодженої кількості препаратів.

Додамо, у Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували багаті країни за нерівний розподіл вакцин від коронавірусу у світі. Глава ВООЗ назвав це катастрофічним моральним провалом.

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