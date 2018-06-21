В Еврокомиссии утверждают, что Стокгольмский арбитраж не мешает разделению "Нафтогаза"

Отмечается, что результаты Стокгольмского арбитража не должны мешать анбандлингу

В Европейской комиссии утверждают, что продолжение проведения реформ на энергетическом рынке Украины имеет стратегическое значение как для самой страны, так и для Евросоюза, но при этом констатирует пассивность Киева в прикладной реализации намеченных изменений. Об этом говорится в письме председателя представительства Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли к премьер-министру Владимиру Гройсману, передает "Европейская правда".

"Еврокомиссия призывает лидеров Украины сделать решительные шаги в направлении разукрупнения газотранспортной системы. Больше нельзя терять время, если Украина стремится сохранить динамику реформ на рынке природного газа и подтвердить свою надежность во внедрении энергетических правил ЕС", - говорится в письме.

Отмечается, что результаты Стокгольмского арбитража, в рамках которого свои отношения выясняют НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром", не должны мешать анбандлингу, "но должны быть приняты во внимание при решении вопроса о дальнейших действиях".

Фото: письмо Мингарелли ("Европейская правда")

Напомним, в середине июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) приостановил исполнение решения в споре "Газпрома" с "Нафтогазом".

Данное решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" временно приостановлены. В то же время это не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможность требовать возврата 2,1 млрд долларов, которые уже зачтены решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу".