У Єврокомісії стверджують, що Стокгольмський арбітраж не заважає розділенню "Нафтогаза"

Зазначається, що результати Стокгольмського арбітражу не повинні заважати анбандлінгу

У Європейській комісії стверджують, що продовження проведення реформ на енергетичному ринку України має стратегічне значення як для самої країни, так і для Євросоюзу, але при цьому констатує пасивність Києва в прикладній реалізації намічених змін. Про це йдеться в листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюґа Мінгареллі до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, передає "Європейська правда".

"Єврокомісія закликає лідерів України зробити рішучі кроки в напрямку розукрупнення газотранспортної системи. Більше неможливо втрачати час, якщо Україна прагне зберегти динаміку реформ на ринку природного газу і підтвердити свою надійність у впровадженні енергетичних правил ЄС", - йдеться в листі.

Зазначається, що результати Стокгольмського арбітражу, в рамках якого свої відносини з'ясовують НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром", не повинні заважати анбандлінгу, "але повинні бути прийняті до уваги при вирішенні питання про подальші дії".

Фото: лист Мінгареллі ("Європейська правда")

Нагадаємо, усередині червня апеляційний суд округу Свеа (Швеція) призупинив виконання рішення у спорі "Газпрому" з "Нафтогазом".

Дане рішення означає, що подальші дії "Нафтогазу" за процедурою стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому" тимчасово призупинено. У той же час це не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливість вимагати повернення 2,1 млрд доларів, які вже зараховано рішенням арбітра в якості компенсації "Нафтогазу".