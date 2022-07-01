У Єврокомісії розповіли, яких реформ Європа чекає від України

Європа очікує, що Україна для членства в ЄС запровадить нові закони, які зменшують надмірний вплив олігархів і призначить вищих посадових осіб по боротьбі з корупцією.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час свого виступу у Верховній Раді по відеозв'язку, повідомляє РБК-Україна .

"Боріться з корупцією. Ви створили вражаючу машину боротьби з корупцією, але тепер цей комплекс інститутів потребує справжніх зубів. Потрібно, щоб очолювали ці установи належні люди, щоб був прокурор САП, директор Національного бюро по боротьбі з корупцією (НАБУ). Їх треба призначити якомога швидше", - заявила вона.

Фон дер Ляйєн підкреслила, що також необхідно провести реформу Конституційного суду.

"Законодавство потрібно на те, щоб можна було обрати суддю, згідно з рекомендацією Венеціанської комісії. Установи повинні жити, щоб вони могли виправдати надії ваших людей", - додала глава Єврокомісії.

За її словами, Україна повинна знизити вплив олігархів на економіку країни.

"Сьогодні Україна є єдиною країною в східному партнерстві, яка прийняла закон для того, щоб розщепити кліщі олігархічної влади на економіці. Тепер слід зосередитися на реалізації цього закону. Медійний закон також потрібен, що з'єднує українське законодавство з поточними стандартами в ЄС", - підкреслила фон дер Ляйєн.

Глава Єврокомісії заявила, що Верховна рада вже прийняла багато законів.

"Реформи забирають певний час, так працює демократія. Потрібно пильно працювати. Ви показали, що можете приймати закони, хоча війна лютує. Сьогодні я прийшла з простим меседжем: попереду довга дорога, але Європа буде на вашому боці. Я вірю в європейське майбутнє України. Причина в тому, що українці наполегливі, рішучі", - підкреслила вона.