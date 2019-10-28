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Єврокомісія запропонувала провести наступні газові переговори в листопаді

Новини » Політика    28.10.2019 - 20:05
Єврокомісія запропонувала провести наступні газові переговори в листопаді
Фото: Марош Шефчович (facebook.com/MarosSefcovic)

Найближчим часом буде підбиратися дата проведення переговорів щодо газу

Заступник голови Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович запропонував провести ще одну тристоронню зустріч по газу на міністерському рівні за участю України, Росії і ЄС у листопаді. Про це він повідомив на прес-конференції в Брюсселі.

Також він зазначив, що найближчим часом буде підбиратися дата проведення переговорів.

"Я також висунув пропозицію про проведення наступного раунду тристоронніх переговорів на рівні міністрів, на що також погодилися всі сторони. І ми будемо підбирати дату в листопаді", - заявив Шефчович.

Нагадаємо, міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками зустрічі заявив, що Росія готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. При цьому зазначив, що чергові тристоронні консультації по газу відбудуться в кінці листопада.

Крім того, заступник голови Європейської комісії у справах Энергосоюза Марош Шефчович заявив, що Єврокомісія розчарована підсумками консультацій по газу, які відбулися 28 жовтня.

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