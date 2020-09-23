У Єврокомісії оголосили про нову стратегію ЄС щодо міграції

Фото: Урсула фон дер Ляєн (flickr com european_parliament)

Сьогодні, 23 вересня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про нову стратегію Євросоюзу щодо міграції та надання притулку. Колишні рецепти регулювання міграції більше не діють у Європі.

Про це повідомляє Associated Press.

"Пакт Європейської комісії з міграції та притулку, який ми сьогодні представляємо, пропонує новий старт. Необхідно знайти рівновагу між численними справедливими інтересами. Ми хочемо поважати наші цінності і водночас прийняти виклик глобалізації", - сказала фон дер Ляєн.

Вона наполягла на довірі між державами-членами ЄС та забезпеченні довіри громадян союзу.

"Пакт відображає цю проблематику у всій її складності. Він охоплює всі аспекти міграції: управління кордонами, перевірку мігрантів, (соціальну) інтеграцію, повернення (в країни виходу) і відносини з нашими зовнішніми партнерами", - додала голова Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що враховується різниця в тому міграційному тиску, який чиниться на кордонах різних держав, і питання ставиться в плані того, як у рамках солідарності одні держави-члени мають допомагати іншим.

Нагадаємо, раніше Європейський союз офіційно оголосив про введення нових правил видачі віз для громадян третіх країн для перебування на території країн ЄС.