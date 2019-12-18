В Еврокомиссии назвали предмет трехсторонних переговоров по газу

Трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины состоятся 19 декабря в Берлине. Об этом сообщает Европейская комиссия.

Как отмечается в сообщении, темой переговоров станут сроки, объемы и тарифы, а также арбитражные споры между Россией и Украиной.

Европейскую комиссию на переговорах будет представлять бывший заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

Напомним, бывший заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович сообщил, что трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия на уровне министров пройдут 19 декабря 2019 года. Как отметил Шефчович, пришло время дать позитивный сигнал рынкам и потребителям.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина рассчитывает на конструктив со стороны участников трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины. По его словам, для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей.