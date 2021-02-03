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В Еврокомиссии назвали главные принципы COVID-вакцинации

ЕС, Среда 03 февраля 2021 07:25
В Еврокомиссии назвали главные принципы COVID-вакцинации
Фото: Урсула фон дер Ляєн (flickr)
Автор: Даша Харченко

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн назвала главные принципы кампании вакцинации против коронавируса. Вакцинация сейчас разворачивается в Европе.

Об этом Урсула фон дер Ляен написала в своем Twitter.

По ее словам, власти ЕС обеспечили безопасные вакцины для европейцев и тесно работает со странами-членами и фармакологическими компаниями.

"Сегодня я обсудила стратегию вакцинации в ЕС с политическими группами Европарламента. Проведение вакцинации основано на двух главных принципах: Безопасность и эффективность вакцин, которые авторизированные через тщательный процесс в рамках ЕМА (Европейское Медицинское Агентство); Справедливый доступ к вакцинам для всех стран-членов", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую неделю от коронавируса в мире умерло свыше 96 тысяч человек. Это рекордный показатель за семь дней с начала пандемии.

Ранее стало известно, что Израиль планирует со среды расширить вакцинацию населения от коронавируса на все возрастные группы. На такой шаг хотят пойти из-за уменьшения спроса на прививку от COVID-19.

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