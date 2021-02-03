В Єврокомісії назвали головні принципи COVID-вакцинації

Фото: Урсула фон дер Ляєн (flickr)

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала головні принципи кампанії вакцинації проти коронавірусу. Вакцинація зараз розгортається в Європі.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у своєму Twitter.

За її словами, влада ЄС забезпечила безпечні вакцини для європейців та тісно працює з країнами-членами та фармакологічними компаніями.

"Сьогодні я обговорила стратегію вакцинації в ЄС з політичними групами Європарламенту. Проведення вакцинації основане на двох головних принципах: Безпека та ефективність вакцин, які авторизовані через ретельний процес в рамках ЕМА (Європейське Медичне Агентство); Справедливий доступ до вакцин для всіх країн-членів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулий тиждень від коронавірусу у світі померло понад 96 тисяч осіб. Це рекордний показник за сім днів з початку пандемії.

Раніше стало відомо, що Ізраїль планує з середи розширити вакцинацію населення від коронавірусу на всі вікові групи. На такий крок хочуть піти через зменшення попиту на щеплення від COVID-19.