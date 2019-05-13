В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского

Главной задачей новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в 2019-2020 годах станет выплата государственных долгов, объем которых превышает 30% годового бюджета страны. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан накануне встречи глав МИД Евросоюза.

Кроме того, по его словам, второй проблемой Украины является завершение контракта с РФ на транзит газа в Европу.

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета… Это не простая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом», - сказал он.

Напомним, избранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Хан поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине и подчеркнул, что эта победа дает новому президенту мандат для борьбы с коррупцией и олигархами.

Хан в ходе встречи предложил избранному президенту полную поддержку ЕС во всех реформах, которые приносят пользу гражданам Украины.