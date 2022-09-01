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В Еврокомиссии назвали эффективное средство борьбы с российскими фейками

Фото: вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Многочисленные российские фейки и дезинформацию о развязанной РФ войне против Украины можно победить, только распространяя правду о причинах и обстоятельствах российского вторжения.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию конференции Forum 2000.

Юрова также отметила, что российская пропаганда продуцирует дезинформацию и фейки о войне в Украине в огромном количестве, чтобы оправдать агрессию РФ против Украины, не употребляя слово "война".

"Нужно распространять правду. Мы не сможем победить в этой глобальной битве, если не будем объяснять ежедневно и ежеминутно, что и зачем мы делаем, объяснять, что к путинской войне нельзя быть толерантными. Это война против человечества", - заявила еврокомиссар.

В этом контексте она указала на важность развития стратегических коммуникаций с африканскими странами и странами арабского мира, где российская пропаганда активно распространяет нарративы и аргументы в оправдание агрессии против Украины.

Ранее мы писали, что компания Jigsaw, которая является "дочкой" Google, запускает кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии.

Также сообщалось, что Россия распространяет фейковый "документ" об огромных потерях ВСУ. В документе допущено много ошибок, а также большое количество россиян.

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ЕврокомиссияфейкиВторжение России в Украину