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Еврокомиссар просит РФ отпустить Сенцова для вручения премии Сахарова

Новости » Общество    07.12.2018 - 20:16
Еврокомиссар просит РФ отпустить Сенцова для вручения премии Сахарова
Фото: Олег Сенцов (wikipedia.org)

На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейского парламента

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Ган призывал Российскую Федерацию отпустить украинского режиссера Олега Сенцова для вручения премии Сахарова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter еврокомиссара.

"На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейского парламента. Приговорен к 20 годам тюремного заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал Ган.

Напомним, депутаты Европарламента ведут переговоры с соответствующими ведомствами России, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии для вручения премии имени Сахарова.

Отметим, 25 октября крымский режиссер и украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

Сенцов восстанавливается, но голодание не прошло бесследно, - адвокат Сестра и адвокат представят Сенцова на церемонии вручения премии Сахарова, - журналист
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