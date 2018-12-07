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Єврокомісар просить РФ відпустити Сенцова для вручення премії Сахарова

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 20:16
Єврокомісар просить РФ відпустити Сенцова для вручення премії Сахарова
Фото: Олег Сенцов (wikipedia.org)

Наступного тижня український кінорежисер Олег Сенцов буде нагороджений премією Сахарова Європейського парламенту

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення ЄС Йоганнес Ган закликав Російську Федерацію відпустити українського режисера Олега Сенцова для вручення премії Сахарова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter єврокомісара.

"Наступного тижня український кінорежисер Олег Сенцов буде нагороджений премією Сахарова Європейського парламенту. Засуджений до 20 років ув'язнення, він не зможе особисто отримати премію. Тому я повторно закликаю: відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова", - написав Ган.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ведуть переговори з відповідними відомствами Росії, щоб відвідати українського режисера Олега Сенцова в російській колонії для вручення премії імені Сахарова.

Відзначимо, 25 жовтня кримський режисер і український політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова .

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

Сенцов відновлюється, але голодування не пройшло безслідно, - адвокат Сестра та адвокат представлять Сенцова на церемонії вручення премії Сахарова, - журналіст
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