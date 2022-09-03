Еврокомиссар о прекращении поставок газа: "Не боимся решений Путина"

На вопрос об остановке газопровода "Северный поток-1" Джентилони сказал журналистам: "Мы не боимся решений Путина. Мы просим их соблюдать свои контракты, но если они этого не сделают, мы готовы отреагировать".

Джентилони выступил после того, как Россия отменила установленный на 3 сентября крайний срок для возобновления поставок газа по основному маршруту поставок газа в Германию, что усугубило трудности Европы в обеспечении зимнего топлива.

Джентилони указал на высокие уровни хранения газа в ЕС и планы по сокращению потребления энергии как на знак того, что континент готовится к суровой зиме.

Выступая в кулуарах форума Амброзетти в северной Италии, он сказал, что меры по оказанию помощи потребителям с растущими счетами должны быть целенаправленными и не включать более высокий уровень долга.

Он также сказал, что другие страны могут присоединиться к ценовому потолку на российскую нефть, согласованному министрами финансов Большой семерки (G7) в пятницу.

"Мы обсудили, как построить более широкую коалицию", - сказал он, имея в виду встречу G7.

"Я уверен, что такие страны, как Австралия и Южная Корея, могут быть заинтересованы в присоединении к этой коалиции", - сказал он, отметив, что более низкие цены на нефть принесут пользу странам, даже если они формально не подписали соглашение.